Primeiro dia da seleção na Rússia é de folga para os jogadores

A seleção brasileira já está na cidade de Sochi, na Rússia, e hoje (11) os jogadores estão de folga e só voltam a trabalhar a partir de amanhã (12). A delegação desembarcou em Sochi, procedente de Viena, no meio da madrugada (horário local), indo imediatamente para o Swissotel Resort, onde ficará hospedada nessa primeira fase da Copa do Mundo.

Na chegada ao hotel, os jogadores e a comissão técnica foram recepcionados pelos funcionários. Eles formavam um corredor no hall de entrada e acenavam com bandeirinhas e bolas para a delegação. Um coral formado por mulheres cantou uma música típica da região e animou alguns atletas, entre eles, Neymar e Marcelo. Os dois até chegaram a arriscar alguns passos de dança.

Um Karavai, pão típico da Rússia, que tradicionalmente é oferecido aos visitantes em momentos alegres e pede que seja degustado apenas um pequeno pedaço com sal, foi oferecido à delegação e alguns jogadores e membros da comissão comeram vários pedaços.

Nesse domingo (10), no último jogo da fase de preparação, o Brasil venceu a Áustria por 3 x 0, com gols de Gabriel Jesus, Neymar e Philippe Coutinho. O Brasil estreia na Copa do Mundo Rússia 2018 contra a Suíça no próximo domingo (17), às 15h (horário de Brasília).

*Com informações da CBF

Fonte: Agência Brasil