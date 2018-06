Primeira fase da Copa chega ao fim para os grupos A e B

A primeira fase da Copa do Mundo chegou ao fim para as seleções dos grupos A e B. Uruguai, Rússia, Espanha e Portugal avançam. Arábia Saudita, Egito, Irã e Marrocos voltam para casa. No grupo A só restava definir as posições dos classificados. A vitória contundente do Uruguai lhe deu a primeira posição. No outro grupo, duas partidas emocionantes definiram a Espanha em primeiro lugar e Portugal em segundo.

Com isso, Rússia e Espanha decidirão uma vaga para as quartas-de-final e Uruguai e Portugal decidirão outra.

Uruguai 3 x 0 Rússia

A seleção russa, finalmente, fez o que se esperava dela nesta Copa: perdeu. Depois de dois bons jogos, o time da casa não resistiu a um adversário mais bem armado e com um ataque de mais qualidade. Mostrou a fragilidade já conhecida nos jogos preparatórios para o mundial e sucumbiu. Os uruguaios não tiveram a vitória ameaçada em nenhum momento e enfrentarão Portugal nas oitavas-de-final. Já a Rússia terá que jogar a partida de sua vida contra a Espanha, mesmo em má fase, se quiser continuar no campeonato.

Arábia Saudita 2 x 1 Egito

Em um jogo de despedida das duas seleções da Copa, a Arábia conseguiu apagar a impressão deixada na estreia, quando foi goleada pela Rússia por 5 a 0. Os dois únicos gols da Arábia saudita na Copa saíram deste jogo e foram marcados por Salman Al Faraj, no primeiro tempo, e Salem AlDawsari na etapa final. Mohamed Salah fez o gol egípcio.

Espanha 2 x 2 Marrocos

Este jogo ficará marcado na história do futebol marroquino. A vitória africana contra a poderosa Espanha ficou a quatro minutos e um VAR de distância. O gol de empate espanhol veio já nos primeiros segundos dos acréscimos e inicialmente não foi válido. Mas o árbitro de vídeo informou ao árbitro de campo que Iago Aspas não estava impedido quando aproveitou o cruzamento vindo da direita.

O empate no apagar das luzes não tira o brilho do jogo dos marroquinos, como também não apaga o sinal de alerta à seleção da Espanha. Os campeões de 2010 vêm enfrentando dificuldades em marcar gols, além de sofrerem nos contra-ataques, como no empate contra Portugal. Não sofreram gol contra o Irã, mas passaram sufoco por várias vezes, tendo, inclusive um gol iraniano anulado, também após a verificação pelo VAR.

Portugal 1 x 1 Irã

Portugal vai às oitavas-de-final sem nenhuma partida de destaque. Contra a Espanha, Cristiano Ronaldo jogou tudo que sabia e foi fundamental para o empate em 3 x 3. Mas o restante do time fez pouca diferença. Contra Marrocos, a história se repetiu. E, por pouco, não perderam hoje para o Irã. O destaque da partida foi o golaço de Quaresma, o primeiro do time feito por outro que não Cristiano Ronaldo.

Nas oitavas, enfrentarão o Uruguai, o primeiro time a vencer os três jogos da fase de grupos. Com o ataque cada vez mais afiado, os atuais campeões europeus terão um jogo muito difícil pela frente. E CR7, que começou a Copa como o craque absoluto do campeonato, tem ficado mais e mais discreto. O camisa 7 português, inclusive, poderia ter marcado hoje, mas perdeu um pênalti.

