PRF reforça policiamento ostensivo e de prevenção no feriado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu início à meia noite desta quinta-feira (11) à operação especial para o feriado de 12 de outubro, em que se comemora o dia de Nossa Senhora Aparecida. Nos locais e horários de maior incidência de acidentes e crimes, há um reforço no policiamento ostensivo e de prevenção.

A Operação Nossa Senhora Aparecida 2018 vai terminar às 23h59 do domingo (14). Para garantir uma viagem segura, a PRF orienta os motoristas para que verifiquem a situação mecânica do carro, pneus, palhetas dos limpadores de para-brisa e itens de iluminação e sinalização.

Os motoristas também devem programar as paradas no percurso para alimentação, abastecimento e descanso. Segundo a PRF, o melhor horário para viajar é ao amanhecer.

A atenção deve ser redobrada nas rodovias, a sinalização de trânsito respeitada e o farol baixo aceso. A PRF não recomenda viajar cansado ou com pressa e lembra que dirigir sob efeito de bebida alcoólica é crime.

Aeroportos

Nos aeroportos administrados pela Infraero, a expectativa é de que o feriado provoque aumento de 2% na movimentação de passageiros e de 6% na circulação de aeronaves.

A empresa estima que entre hoje e a próxima segunda-feira (15) os aeroportos devem receber mais de um milhão de viajantes em 9,2 mil voos, entre pousos e decolagens.

Segundo a Infraero, que detém 60% dos terminais do país, o trabalho das equipes de segurança e de operações foi reforçado, além de ajustes em equipamentos como esteiras de bagagens, elevadores e escadas rolantes.

A Inframérica, que administra os aeroportos de Natal e Brasília, estima que no terminal da capital federal deverá passar cerca de 230 mil passagens. A empresa estima que o fluxo se intensificou às 17h desta quinta, com circulação de 55 mil passageiros em 414 voos. No retorno do feriado, na próxima segunda, a previsão é de 58 mil viajantes em 370 voos

Os passageiros devem chegar com uma hora e meia de antecedência para voos domésticos e duas horas e meia para voos internacionais.

