PRF recupera caminhões roubados na Via Dutra

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperaram dois caminhões, carregados de mercadorias, na Rodovia Presidente Dutra, em Vigário Geral, na noite de ontem (12). A equipe do Grupo de Patrulhamento Tático da Delegacia da PRF, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi informada por um motorista que dois motoristas de caminhão tinham sido rendidos por quatro homens armados, que utilizaram um Cross Fox, na ação.

Os policiais rodoviários federais fizeram um bloqueio na estrada e avistaram os assaltantes. Ao receberam ordem de parar, lançaram o carro na direção da equipe, conseguindo furar o bloqueio, atirando contra os agentes rodoviários. Os policiais revidaram, mas ninguém ficou ferido e os assaltantes conseguiram fugir.

Os dois motoristas foram resgatados ilesos e a carga dos dois caminhões, avaliada em R$ 270 mil, foi recuperada.

A ação faz parte da Operação Égide, que teve início em julho do ano passado, por determinação do governo federal, com o reforço de 380 homens da PRF de outros estados para apoiar o combate ao roubo de cargas nas rodovias federais de acesso ao Rio de Janeiro, além da repressão a outros crimes, como o tráfico de drogas.

Fonte: Agência Brasil