PRF inicia operação Zumbi dos Palmares nas rodovias federais do Rio

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Rio de Janeiro inicia hoje (17) a operação Zumbi dos Palmares durante o feriado da Consciência Negra. As ações da PRF vão até segunda-feira (20). O objetivo é intensificar a fiscalização de trânsito e coibir infrações que podem causar acidentes graves, além de reprimir a criminalidade.

As principais rodovias do estado receberão reforço no policiamento, como a Ponte Rio-Niterói (BR-101), rodovias Niterói-Manilha (BR-101), Presidente Dutra (BR-116), Washington Luiz (BR-040) e Rio-Santos (BR-101). Nas rodovias federais do interior e na região metropolitana do Rio também haverá esquema especial de fiscalização, como em Magé, Teresópolis, Barra do Piraí, Petrópolis, Resende, Macaé, Campos dos Goytacazes e arredores.

Segundo a PRF, haverá viaturas e motocicletas nos dias e horários de maior movimento, com policiais operando radares portáteis e etilômetros. Além disso, será utilizada uma aeronave para fiscalização aérea das rodovias. Serão realizadas ações preventivas com relação ao excesso de velocidade, uso de bebida alcoólica, ultrapassagens proibidas e ao trânsito de motocicletas.

Aeroporto

O Aeroporto Internacional Tom Jobim deve receber quase 450 mil passageiros no período prolongado entre o feriado da Proclamação da República e o Dia da Consciência Negra. O número de viajantes que vai embarcar e desembarcar no Tom Jobim entre o dia14 e a próxima terça-feira (21) deve ser 2,6% maior que em igual período do ano passado.

Segundo a concessionária RIOgaleão, a maior parte dos passageiros vai embarcar em voos domésticos – cerca de 330 mil pessoas devem fazer viagens dentro do próprio país. Outros 120 mil passageiros vão chegar ou sair do Rio em voos internacionais. O dia mais movimentado é hoje, quando mais de 59 mil pessoas passarão pelo aeroporto, somando partidas e chegadas nacionais e internacionais em apenas um único dia.

Em 2016, entre o dia 14 de novembro, véspera do feriado nacional, e o dia 21 de novembro, um dia depois do feriado estadual da Consciência Negra, passaram pelo aeroporto internacional cerca de 438 mil passageiros.

