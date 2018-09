PRF apreende pistolas e fuzis na Via Dutra, no Rio

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em operação conjunta com policiais civis da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), apreenderam hoje (17) um carregamento de armas na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Seropédica, região metropolitana do Rio de Janeiro. Um homem que transportava o material num fundo falso de uma caminhonete foi preso na ação. Foram apreendidas 16 pistolas automáticas, um fuzil e carregadores para armas automáticas.

As equipes da PRF e da Desarme faziam uma blitz na altura do pedágio, quando abordaram uma caminhonete. O motorista, de 48 anos, estava bastante nervoso, quando os policiais mandaram ele encostar para verificar a situação dos documentos do veículo. Como o motorista mostrou-se desconfortável com a ação da polícia, os agentes iniciaram uma revista minuciosa no utilitário.

No fundo falso do veículo, estavam escondidas as 16 pistolas, o fuzil e 31 carregadores. O suspeito confessou que trazia o armamento de Bauru (SP). Ele contou ainda que entregaria o material na comunidade de Manguinhos, zona norte da cidade. Todas as pistolas eram equipadas com acessórios para realizar disparos no modo automático, funcionando como uma metralhadora.

O motorista foi autuado em flagrante pela Desarme e de lá seguirá para um presídio do estado, onde ficará à disposição da Justiça, aguardando julgamento.

Fonte: Agência Brasil