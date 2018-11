PRF apreende cocaína que abasteceria Resende, no sul fluminense

Um carregamento com 30 quilos de cocaína, escondido embaixo do banco traseiro de um carro de passeio, foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma fiscalização na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Volta Redonda, no sul do Rio de Janeiro. A droga saiu do Complexo do Alemão, zona norte da capital fluminense, e abasteceria o tráfico de drogas na cidade de Resende, para onde o crime organizado tenta expandir sua área de atuação.

Policiais rodoviários federais faziam uma blitz no Km 257, na pista sentido São Paulo, quando observaram um condutor de um Fiat/Siena em atitude suspeita e o abordaram. O motorista demonstrou nervosismo após a ordem de parar.

Os agentes revistaram o carro e encontraram a droga escondida embaixo do banco traseiro e também nos forros laterais. A cocaína estava embalada em tabletes, totalizando 30 quilos. O motorista disse que receberia uma quantia de R$ 2 mil para realizar o transporte.

O homem de 40 anos foi preso em flagrante e vai responder por tráfico de drogas, cuja pena varia de 5 a 15 anos de reclusão.

Importância

Resende é uma das cidades mais importantes do Rio, conhecida por abrigar a Fábrica de Combustível Nuclear, única capaz de promover o enriquecimento de urânio no país. Seu território faz divisa com os estados de São Paulo e Minas Gerais.

O município é um importante polo industrial, automotivo, metalúrgico, de energia nuclear, turístico e sede do segundo maior complexo militar do mundo e maior da América Latina, a Academia Militar das Agulhas Negras (Aman).

