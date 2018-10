PRF apreende carregamento com 100 quilos de cocaína na Via Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no fim da tarde deste sábado (13) um carregamento com 100 quilos de cocaína pura, em uma abordagem na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Seropédica, região metropolitana do Rio de Janeiro. Um homem de 58 anos foi preso por suspeita de tráfico de entorpecentes.

Os agentes da PRF faziam uma operação de abordagem de veículos no trecho de Seropédica, no sentido Rio de Janeiro, quando desconfiaram de um Ford/F350, com placa de São Paulo, com um ocupante. Eles mandarem o motorista encostar, mas notaram que ele estava muito nervoso e não conseguia explicar direito o motivo da viagem.

Em seguida, iniciaram uma revista mais detalhada no caminhão e encontraram 100 quilos de cocaína e R$ 200 mil em dinheiro, que estavam escondidos em um fundo falso da carroceria. O motorista vinha de São Paulo e levaria a droga para abastecer comunidades do Rio de Janeiro. Ele não informou a procedência do dinheiro.

A ocorrência foi encaminhada à Superintendência da Polícia Federal, na Praça Mauá.

O suspeito foi indiciado por tráfico de entorpecentes e ficará à disposição da Justiça Federal. A pena para esse tipo de crime varia de cinco a 15 anos de reclusão.

Fonte: Agência Brasil