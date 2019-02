PRF apreende armas e munições escondidas em um carro no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em uma ação conjunta com a Polícia Civil, apreendeu na noite dessa quinta-feira (21), 34 pistolas calibre 9 milímetros e mais de 2 mil munições de diversos calibres, em Santa Terezinha de Itaipu, no oeste do Paraná.

As armas e as munições estavam em um carro de passeio que trafegava pela BR-277. Quando passava em frente ao posto de fiscalização da PRF, o veículo foi abordado pelos policiais. Como o motorista demonstrou nervosismo, os agentes decidiram fazer uma busca e encontraram o material.

O motorista disse que entregaria as armas e as munições na cidade paranaense de Toledo (PR). Ele foi conduzido para a Polícia Federal e indiciado nos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico internacional de armas.

Segundo a PRF, todas as pistolas apreendidas estão com a numeração de identificação de origem raspada, configurando crime hediondo, portanto, inafiançável.

Fonte: Agência Brasil