PRF apreende 160 quilos de cocaína que abasteceria o Complexo da Maré

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu hoje (9) um carregamento com 160 quilos de cocaína pura, escondida em um fundo falso de um carro de passeio, durante uma fiscalização na Rodovia Lúcio Meira (BR-393), em Barra do Piraí, no sul fluminense. A droga vinha de São Paulo e teria como destino o Complexo da Maré, na zona norte do Rio.

Policiais rodoviários federais faziam uma blitz no KM 275, na pista sentido Rio, quando observaram um condutor de um carro Cobalt em atitude suspeita e foram abordá-lo. O motorista demonstrou nervosismo após a ordem de encostar para que os agentes verificassem os documentos do veículo.

Os agentes revistaram o carro e encontraram a droga escondida em um fundo falso atrás do banco traseiro, preparado para dificultar a ação da polícia. A cocaína estava embalada em tabletes, totalizando 160 quilos. O motorista estava sozinho no carro e não relatou quanto receberia para fazer o transporte da cocaína.

O homem de 35 anos, natural do Rio de Janeiro, foi preso em flagrante e deve responder por tráfico de drogas, cuja pena varia de 5 a 15 anos de reclusão. O caso foi registrado na Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Superintendência da Polícia Federal, na Praça Mauá.

Aumento de 327%

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou ontem (9) que apreendeu mais de 12 toneladas de drogas nas rodovias federais do Rio de Janeiro nos dez primeiros meses de 2018. Em um comparativo com o mesmo período do ano anterior, houve um aumento de 327% na apreensão de entorpecentes nas rodovias de acesso ao Rio.

Em 2018, a PRF apreendeu 10,5 toneladas de maconha e 2 toneladas de cocaína. Também foram apreendidos 11 quilos de haxixe, 9 quilos de crack, 1.033 unidades de ecstasy e 293 unidades de ácido lisérgico (LSD). Foram presas 156 pessoas por tráfico de entorpecentes.

De acordo com a PRF, somente nos últimos dois meses, mais de uma tonelada de cocaína foi apreendida no Rio. As drogas abasteceriam as comunidades cariocas. A principal rota utilizada pelos traficantes é a Rodovia Presidente Dutra (BR-116).

Mais de meia tonelada de cocaína foi encontrada escondida num fundo falso de uma caminhonete, em Seropédica, na semana passada. Alguns dias antes, mais de 200 quilos também foram interceptados, na mesma região. No final de semana, cerca de 110 quilos de cocaína foram apreendidos. O entorpecente estava escondido numa carga de toneladas de sucatas. Em todos os casos as drogas seriam distribuídas em comunidades do Rio de Janeiro.

Fonte: Agência Brasil