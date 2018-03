PRF apreende 1,5 tonelada de maconha no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde desta sexta-feira (16), 1,463 tonelada de maconha em Terra Roxa, na BR-163, na região oeste do Paraná. A droga estava escondida sob uma carga de soja.

A carreta que transportava a droga estava estacionada no pátio de um posto de combustíveis no momento da abordagem. Com placas clonadas, o caminhão havia sido roubado no último dia 7 de janeiro, em Marques de Souza (RS). Segundo a PRF, o motorista do veículo foi preso. No momento da abordagem, ele também apresentou uma carteira de habilitação falsa.

No meio da soja também foi encontrada uma mala de viagem com seis quilos de skank, variação de cannabis mais potente que a maconha. Aos policiais rodoviários federais, o condutor do veículo disse que buscou a droga em Ponta Porã (MS) e que pretendia entregá-la em Porto Alegre (RS).

Para retirar a droga em meio à carga de soja, a PRF solicitou apoio de uma empresa de cereais da região. O motorista preso responderá pelos crimes de tráfico de drogas, receptação de caminhão roubado e uso de documento falso.

Fonte: Agência Brasil