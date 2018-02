PRF apreende 12 fuzis e 33 pistolas que seriam levadas à Maré

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na manhã de hoje (26), 12 fuzis, 33 pistolas, uma granada, 106 carregadores e 40 mil munições, em um veículo que trafegava na BR-116.

Os policiais fizeram a blitz na altura de Seropédica, na Baixada Fluminense e, após suspeitar do nervosismo de um motorista, acionaram cães farejadores. Com o auxílio dos animais, foi possível descobrir o carregamento em cilindros que estavam na caçamba do veículo.

O motorista, de 23 anos, confessou ter trazido o material de Foz do Iguaçu, no Paraná, e tinha como destino a comunidade de Nova Holanda, no Complexo da Maré.

O caso foi encaminhado à Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme).

Fonte: Agência Brasil