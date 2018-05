Preta Gil é chamada de feia no Instagram e dá resposta sensacional

A famosa reagiu ao comentário com lição de moral

Uma internauta fez comentários críticos em foto compartilhada por Preta Gil no Instagram e a cantora não deixou barato. Na imagem, Preta Gil aparece de calcinha e sutiã na varanda de um hotel na Praia do Forte, na Bahia. “Não é bonita, as pessoas ficam elogiando, mas é pura demagogia. Cai na real, colega. Você não tem nada de bonito. Pronto, falei”, escreveu a usuária.

Preta Gil disse que sente pena da autora das críticas e respondeu: “eu tenho sim algo muito precioso e bonito. Meu caráter, meu coração e meu corpo também, mas você? Juro, senti muita pena agora. Uma senhora que se diz uma mulher de Deus, mas na verdade não tem nada, não aprendeu nada com os anos de vida! Triste.Uma mulher digna de pena”.

Fonte: Vírgula UOL