Presos entregam armas e chega ao fim rebelião em presídio de Sinop

Chegou ao fim nesta quarta-feira (12), a rebelião na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, em Sinop, mais conhecida como o presídio Ferrugem. Ela foi iniciada na madrugada da última terça-feira (11), por 240 detentos que tomaram dois raios do presídio. Briga entre facçoes resultou na morte de cinco presos e 17 feridos. O presídio abriga 828 detentos, mas tem capacidade para acolher 326.

Mesmo tendo informado ontem, terça, que as forças de segurnça estavam prontos para tomar o controle da cadeia e que já estavam em negociação com ao Comitê de Crise com os detentos, só hoje os amotinados colocaram fim à rebelião.

As negociações só foram aceitas nesta quarta, quandos os presos entregaram as armas e se renderam. Neste momento as equipes especializadas das Secretarias de Segurança Pública e de Justiça e Direitos Humanos (Bope, Rotam e SOE) estão dentro da unidade e iniciaram uma revista geral.

Dois detentos que estavam feridos foram encaminhados para atendimento médico, sendo um para o Hospital Regional de Sinop e o outro na própria unidade prisional. Das armas entregues pelos detentos, uma é de fogo e as outras são artesanais.

Com a segurança refoçada, agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope), Ronda Ostensiva Tático Móvel (Rotam), Grupo Armado de Resposta Rápida (Garra), Serviço de Operações Penitenciárias Especializadas (SOE) e Corpo de Bombeiros estavam no local.

O Comitê de Crise criado pelas forças de segurança também tinha representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MT) e da Defensoria Pública, que permaneceram todo o tempo no local.

Nenhum agente prisional ou servidor público ficou ferido. Alguns detentos feridos nos confrontos entre os presos foram socorridos e encaminhados a unidades de saúde da cidade.

Familiares dos presos, ao tomar conhecimento da situação, se dirigiram para a frente do presídio, em busca de notícias e exigindo a presença dos Direitos Humanos. Muitos até tentaram barrar a saída da viatura do Corpo de Bombeiros, na expectativa de saber quem estava sendo levado para o hospital. Além disso, agentes teria sido agredidos em decorrência do confronto do lado de fora.