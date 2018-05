Preso suspeito de matar assessor de vereador ouvido no caso Marielle

A Polícia Civil prendeu, na tarde de terça-feira (29), um homem apontado como autor da morte de um assessor do vereador Marcello Siciliano (PHS). O parlamentar foi ouvido como testemunha no caso dos assassinatos da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes. As informações foram divulgadas em nota, nesta quarta-feira (30), pela assessoria da Polícia Civil.

Agentes da Delegacia de Homicídios (DH) da capital, prenderam Thiago Bruno Mendonça, conhecido como Thiago Macaco, dentro de uma loja de um shopping, em Del Castilho, zona norte. Segundo a polícia, ele é acusado de matar Carlos Alexandre Pereira Maria, o Cabeça, colaborador do vereador Siciliano. Carlos Alexandre foi morto no dia 8 de abril deste ano, quando estava em um bar, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio.

Pelo mesmo crime, os policiais haviam prendido Rondinele de Jesus Da Silva, o Roni. De acordo com a nota, os policiais estão à procura de Ruy Ribeiro Bastos, apontado como mais um dos executores do homicídio. “As investigações seguem para confirmar a motivação e apurar eventual autoria de um quarto autor como mandante do crime”, completou a nota.

Fonte: Agência Brasil