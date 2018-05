Preso por engano por 17 anos, homem desaba a chorar ao ser solto

Ele passou 27 anos tentando provar que era inocente

O norte-americano John Bunn, 41 anos, caiu no choro ao ouvir do juiz que podia ir para casa. Bunn foi preso aos 14 anos, acusado de um homicídio que ele não cometeu. O homem passou 17 anos na cadeia, preso injustamente. Ele estava em liberdade condicional desde 2009, mas lutava para provar inocência. O caso foi relatado no Independent UK.

Bunn foi inocentado após a descoberta de que um detetive manipulou as evidências. “Eles (promotores do caso) não assumem que sou inocente. Mas eu sou inocente, e sempre fui” disse Bunn em lágrimas no tribunal. “Estou há 27 anos lutando pela minha vida, pela minha inocência”, acrescentou ele em agradecimento ao juiz. “Vocês mantiveram o homem errado preso por todos esses anos, enquanto o culpado está por aí, em liberdade. Vocês não tinham o direito de fazer o que fizeram”, disse Bunn aos promotores.

Ensaio quebra algumas das leis mais bizarras dos Estados Unidos

Na Pensilvânia, é apenas proibido amarrar uma nota de US$ 3 dólares a uma cordinha e ficar “zoando” os inocentes que tentam pegá-la do chão

Créditos: Olivia Locher

Ensaio quebra algumas das leis mais bizarras dos Estados Unidos

No Alabama, você não pode andar com um cone de sorvete no bolso de trás da calça ou short

Créditos: Olivia Locher

Ensaio quebra algumas das leis mais bizarras dos Estados Unidos

Em Ohio, é proibido tirar a roupa em frente a um retrato de um homem qualquer

Créditos: Olivia Locher

Ensaio quebra algumas das leis mais bizarras dos Estados Unidos

No Arizona, você só pode ter até dois vibradores em casa. Mais que isso, cadeia.

Créditos: Olivia Locher

Ensaio quebra algumas das leis mais bizarras dos Estados Unidos

Em Oklahoma, é proibido fazer amor com carros (AINDA BEM)

Créditos: Olivia Locher

Ensaio quebra algumas das leis mais bizarras dos Estados Unidos

Em Nevada, é proibido colocar uma bandeirinha dos EUA em uma barra de sabão

Créditos: Olivia Locher

Ensaio quebra algumas das leis mais bizarras dos Estados Unidos

Em Minnesota, é apenas proibido caminhar pelo estado com um pássaro na cabeça

Créditos: Olivia Locher

Ensaio quebra algumas das leis mais bizarras dos Estados Unidos

No Texas, crianças não podem andar por aí com cabelos exóticos demais

Créditos: Olivia Locher

Ensaio quebra algumas das leis mais bizarras dos Estados Unidos

Em Nova Jérsei, uma pessoa pode ser presa por tomar sopa em público fazendo aquele barulho desagradável de SUUUUURRRRP

Créditos: Olivia Locher

Ensaio quebra algumas das leis mais bizarras dos Estados Unidos

Na Califórnia, ninguém pode tentar andar de bicicleta dentro de uma piscina

Créditos: Olivia Locher

Ensaio quebra algumas das leis mais bizarras dos Estados Unidos

Em Kentucky, os cidadãos estão proibidos de lamber sapos, selvagens ou de estimação

Créditos: Olivia Locher

Ensaio quebra algumas das leis mais bizarras dos Estados Unidos

Em Virginia, você pode tomar uma multa caso seja flagrado cuspindo em uma gaivota

Créditos: Olivia Locher

Ensaio quebra algumas das leis mais bizarras dos Estados Unidos

Em Utah, as pessoas não podem carregar violinos dentro de uma sacola de papel

Créditos: Olivia Locher

Ensaio quebra algumas das leis mais bizarras dos Estados Unidos

No Havaí, é proibido colocar moedas dentro da orelha. Cabou brincadeira de mágico!

Créditos: Olivia Locher

Ensaio quebra algumas das leis mais bizarras dos Estados Unidos

Em Maine, é apenas proibido fazer cócegas no queixo de uma mulher com um espanador

Créditos: Olivia Locher

Ensaio quebra algumas das leis mais bizarras dos Estados Unidos

Em Kentucky, ninguém pode dar uma de espertinho e pintar o gramado de vermelho. Proibidão.

Créditos: Olivia Locher

Ensaio quebra algumas das leis mais bizarras dos Estados Unidos

Em Rhode Island, roupas e acessórios transparentes são ILEGAIS

Créditos: Olivia Locher

Ensaio quebra algumas das leis mais bizarras dos Estados Unidos

Em Washington, você não pode brincar de colorir a bandeira dos EUA com bolinhas coloridas

Créditos: Olivia Locher

Ensaio quebra algumas das leis mais bizarras dos Estados Unidos

Em Wisconsin, é proibido servir torta de maçã sem uma fatia de queijo por cima. Até que parece bom.

Créditos: Olivia Locher

Ensaio quebra algumas das leis mais bizarras dos Estados Unidos

Em Maryland, é proibido golpear uma árvore com pregos. Faz sentido, né?

Créditos: Olivia Locher

Ensaio quebra algumas das leis mais bizarras dos Estados Unidos

Em Cansas, ninguém pode servir vinho em xícaras de chá. Compre uma taça decente!

Créditos: Olivia Locher

Ensaio quebra algumas das leis mais bizarras dos Estados Unidos

Em Oregon, todos estão proibidos de dirigir e levantar peso ao mesmo tempo

Créditos: Olivia Locher

Ensaio quebra algumas das leis mais bizarras dos Estados Unidos

Em Louisianna, é ilegal gargarejar em público

Créditos: Olivia Locher

Ensaio quebra algumas das leis mais bizarras dos Estados Unidos

Na Florida, é proibido aparecer em lugares públicos com pintura corporal no lugar das vestes

Créditos: Olivia Locher

Ensaio quebra algumas das leis mais bizarras dos Estados Unidos

Em Massachussets, é proibido fotografar uma mulher de saia “por baixo”

Créditos: Olivia Locher

Ensaio quebra algumas das leis mais bizarras dos Estados Unidos

Em Dellaware, ninguém pode tomar perfume como se fosse bebida alcóolica

Créditos: Olivia Locher

Ensaio quebra algumas das leis mais bizarras dos Estados Unidos

Fonte: Vírgula UOL