Presidente do STF nega pedido e mantém Sérgio Ricardo afastado do TCE

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, negou nesta quinta-feira (4) recurso e manteve Sérgio Ricardo afastado do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT). Sérgio Ricardo foi afastado do cargo em janeiro de 207 por determinação do juiz da Vara de Ação Civil Pública e Ação Popular do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Luís Aparecido Bortolussi Junior, suspeito de comprar a vaga de conselheiro de Alencar Soares.

A presidente do STF negou o pedido de Sérgio Ricardo com base no parecer emitido em novembro pela procuradora-geral da República Raquel Dodge. Em seu parecer, Dodge afirma que a decisão de afastar Sérgio Ricardo do cargo de conselheiro do TCE foi necessária em função da gravidade das acusações de compra da vaga no órgão.

Além da decisão que afastou Sérgio Ricardo por suspeita de comprar uma cadeira no TCE, o ex-deputado estadual também foi alvo de outra decisão que o deixou afastado de suas funções. Em setembro do ano passado, o ministro do STF Luiz Fux determinou o afastamento de Sérgio Ricardo e outros quatro conselheiros do TCE suspeitos de receber R$ 53 milhões de propina do ex-governador Silval Barbosa. O esquema de pagamento de propina foi revelado pelo ex-governador em sua delação premiada e que culminou na Operação Malebolge, deflagrada em setembro de 2017 pela Polícia Federal.