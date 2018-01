Presidente da Força Jovem do Vasco tem prisão preventiva revogada

O desembargador Paulo Rangel, da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, revogou a prisão preventiva do presidente da torcida organizada Força Jovem do Vasco, Sávio Agra Sassi, preso em outubro do ano passado com mais 70 vascaínos. Eles foram presos quando planejavam uma emboscada aos rubronegros antes do clássico contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, em São Januário, estádio do Vasco da Gama.

Em 4 de novembro, a Justiça concedeu liberdade provisória, com o uso de tornozeleiras eletrônicas, a 63 integrantes da Força Jovem do Vasco, presos desde 28 de outubro, por descumprirem decisão judicial, que determinava o afastamento dos estádios. Cinco integrantes da torcida tiveram o pedido de liberdade negado.

Segundo o Grupamento Especial de Policiamento de Estádios, o grupo se preparava para um confronto com a torcida do Flamengo quando avistou a polícia e se escondeu na sede da organizada, que fica em São Cristóvão, a menos de 5 quilômetros do estádio de São Januário, local da partida, realizada no dia 8 de julho do ano passado, que o Flamengo venceu por 1×0.

Na decisão, o juiz Guilherme Schilling afirma que a manutenção da prisão dos outros cinco integrantes da torcida organizada é necessária para a preservar a ordem pública, já que eles são réus em outros processos de violência em eventos esportivos. Um deles é Sávio Agra Sássi.

Na decisão de hoje (18), o desembargador Paulo Rangel determina que para que Sávio seja mantido em liberdade, “terá que cumprir medidas cautelares, como comparecer quinzenalmente ao juízo”. Sávio também está proibido de se ausentar da cidade e de frequentar as dependências do Vasco da Gama.

Fonte: Agência Brasil