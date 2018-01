Presente do Emanuel

Depois de aparecer em um vídeo enchendo os bolsos com dinheiro, o prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) continua ignorando a opinião pública. Na semana passada, o prefeito sancionou a Lei n° 6.255/2018, que garante o pagamento de 13° salário e da Revisão Geral Anual (RGA) aos vereadores de Cuiabá. Em um momento de crise, os vereadores e o prefeito não estão preocupados em reduzir gastos, pelo contrário. O agrado aos vereadores é um tipo de recompensa ao apoio que a Câmara Municipal vem dando à gestão Emanuel Pinheiro. Com sessão duas vez por semana, os vereadores cuiabanos recebem um salário mensal de R$ 15 mil e R$ 9 mil de verba indenizatória. Além dos outros benefícios que a Casa oferece. A partir deste ano, os vereadores passarão a contar com o 13º salário.