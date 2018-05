Prêmio Nobel de Literatura é cancelado após escândalo de assédio sexual

Escritora renunciou ao cargo e vencedor de 2018 será anunciado em 2019

A Academia Sueca anunciou nesta sexta-feira (4) o cancelamento do prêmio Nobel de Literatura desse ano. O motivo está ligado a acusações se assédio sexual contra o marido da escritora Sara Danius, que integrava a Academia. Ela renunciou ao cargo e foi substituída por Anders Olsson. O vencedor do prêmio de 2018 será anunciado apenas em 2019, junto com o ganhador do próximo ano, segundo informações do Independent UK.

“A decisão foi tomada porque a Academia sente-se diminuída e com uma confiança reduzida do público”, disse o comunicado.

Maria Scheneider

O diretor Bernardo Bertolucci não queria que a atriz “interpretasse” raiva e humilhação, mas sentisse, de surpressa. De acordo com um relato publicado pela revista Elle, Bertolucci confirma que ele e Marlon Brando realmente planejaram a famosa cena da manteiga com Maria Scheneider, sem que ela soubesse deste detalhe no script. Anos depois, Scheneider disse em entrevistas que se sentiu humilhada e violada com o abuso.

Créditos: Divulgação

Linda Lovelace

A atriz pornô Linda Lovelace, de “A Garganta Profunda”, sofreu inúmeros episódios de abuso e violência nas mãos do marido Chuck, que a estuprava desde o casamento. Ameaçada e humilhada na frente da equipe de filmagem, Linda viveu os piores anos de sua vida enquanto esposa de Chuck, mesmo com o sucesso de bilheteria de Garganta Profunda. Chuck chegou a ordenar um estupro coletivo contra a mulher em troca de dinheiro, além de obrigá-la a fazer filmes degradantes. “Quando você assiste Garganta Profunda, você está vendo o meu estupro”, contou ela, em seu livro “A Provação”.

Créditos: Divulgação

Tippi Hedren

Muito se fala das “musas” de Alfred Hitchcock. A questão, porém, é que o diretor nutria uma verdadeira obsessão por algumas das atrizes escaladas para seus filmes. É o caso da atriz Tippi Hedren, que denunciou Hitchcock e o acusou de abuso sexual e perseguição. “Quanto mais eu lutava, mais agressivo ele ficava”, disse Tippi em sua biografia.

Créditos: Divulgação

Léa Seydoux e Adèle Exchacapoulos

As atrizes Adèle Exarchopoulos e Léa Seydoux fizeram um par romântico em “Azul é a cor mais quente”, filme que ganhou muita repercussão devido às cenas intesas e realistas de sexo entre as protagonistas. Para atingir a perfeição, o diretor Abdellatif Kechiche fez com que as mulheres repetissem as cenas eróticas por muitas vezes, à exaustão. Léa cortou relações com o diretor e afirmou que se sentiu usada e humilhada durante as filmagens.

Créditos: Divulgação

Dakota Johnson

Para muitos, “50 Tons de Cinza” passou longe de um filme erótico ou excitante. As cenas entre Dakota e Jamie, porém, foram mais extremas do que se imagina. Mesmo com a cautela do ator, Dakota afirmou que sentiu dor e desconforto durante as filmagens de bondage e chicotes.

Créditos: Divulgação

Shelley Duvall

O desespero de Shelley Duvall em “O Iluminado” não é mero exercício de interpretação. Kubrick manteve Shelley isolada do resto da equipe de atuação e a obrigava a repetir algumas cenas (como a do taco de baseball, por exemplo) por até 127 vezes, de maneira exaustiva, levando a atriz ao extremo desespero. Stephen King afirmou que o retrato de Wendy criado por Kubrick era um dos mais misóginos da história do cinema.

Créditos: Divulgação

Charlotte Gainsbourg

A protagonista de “Ninfomaníaca” sofria por conta do vício em sexo, submetendo-se a situações humilhantes e perversas. Na vida real, não foi muito diferente. Charlotte Gainsbourg contou que as cenas de masoquismo eram constrangedoras e humilhantes, além de extremamente exaustivas. “Usei uma prótese vaginal, então, todo dia, durante duas horas, tinha que lidar com alguém trabalhando ‘lá embaixo’”.

Créditos: Divulgação

Sharon Stone

A atriz Sharon Stone também teve problemas com o diretor Paul Verhoeven durante a gravação de “Instinto Selvagem”, com a famosa cena das pernas cruzadas. Ela não sabia que a parte íntima estava à mostra e chegou a pedir que Paul não incluísse aquele momento no filme. Sharon inclusive BATEU na cara do diretor, que negou o oportunismo e simplesmente falou: “Ela parou de reclamar quando ficou famosa”.

Créditos: Divulgação

Adrienne Corri

“Laranja Mecânica” é um filme repleto de cenas violentas e explícitas. A atriz Adrienne Corri protagonizou um dos momentos mais angustiantes da trama, em que é estuprada por Alex e seus seguidores. Adrienne reclamou dessa cena, especificamente, e afirmou que teve de repetir as tomadas inúmeras vezes, quase nua e com as roupas rasgadas.

Créditos: Divulgação

Eiko Matsuda

“O Império dos Sentidos” foi o primeiro filme de arte com cena explícitas de sexo, situação que destruiu a carreira da atriz japonesa Eiko Matsuda, que passou a ser chamada de “prostituta” pelo público e pelo próprio governo. Ela foi proibida de atuar no Japão e precisou se mudar para a França, voltando ao país de origem após a descoberta de um câncer;

Créditos: Divulgação

Stoya

Stoya é mais uma atriz pornô a denunciar abusos reais cometidos nos bastidores. Em 2015, ela afirmou ter sido estuprada pelo ator James Deen. Outras atrizes decidiram fazer o mesmo e compartilharam episódios de abuso e agressão relacionados ao ator. Pelo menos seis mulheres foram violentadas e abusadas por Deen nos sets de filmagem.

Créditos: Divulgação

