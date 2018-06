Prêmio MIMO Instrumental 2018 abre inscrições

Salomão Soares, vencedor Prêmio MIMO Instrumental 2017

Estão abertas, de 20 de junho a 15 de julho, as inscrições para o Prêmio MIMO Instrumental, edição 2018, um incentivo à inovação musical. A premiação contempla anualmente novos talentos da música instrumental, entre 18 e 35 anos de idade, com o objetivo de valorizar jovens artistas nos campos da composição, técnica e estética musicais e que apresentem trabalhos nas categorias de música popular e de câmara, autorais ou não.

Os principais critérios de avaliação dos candidatos são: a originalidade, o apuro técnico e a inovação estética. Oito artistas ou grupos musicais, de até cinco integrantes, serão selecionados por uma comissão técnica e passam pelo voto popular, que elege os quatro vencedores. Estes se apresentam com destaque na programação oficial do MIMO Festival, dividindo o palco com grandes atrações programadas para 2018. Os vencedores do Prêmio MIMO Instrumental serão divulgados no dia 21 de agosto, junto com a programação completa da edição do MIMO em Paraty.

No Brasil, o MIMO Festival 2018 vai acontecer em quatro cidades: Paraty, de 28 a 30 de setembro, Rio de Janeiro, de 15 a 17 de novembro, São Paulo, 19 e 20 de novembro, e Olinda, de 23 a 25 de novembro. A programação dos eventos será divulgada a partir de agosto.

Realizado por Lu Araújo Produções, o MIMO Festival é apresentado pelo Ministério da Cultura e Bradesco, além de contar com o apoio da Azul Linhas Aéreas, como companhia Aérea Oficial.

AS INSCRIÇÕES

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas exclusivamente através de formulário próprio disponibilizado no portal do MIMO Festival – www.mimofestival.com. Os candidatos devem descrever seu trabalho detalhadamente, incluindo histórico e links para vídeos e registro das músicas. O material será analisado pela curadoria do MIMO Festival junto com profissionais do setor, especialmente convidados para esta seleção. Inicialmente, a comissão escolherá oito trabalhos que serão levados a júri popular. Os quatro artistas ou grupos mais votados serão contemplados com concertos dentro da programação do MIMO Festival no Brasil.

SOBRE O PRÊMIO MIMO INSTRUMENTAL

O prêmio foi lançado pelo MIMO Festival em 2014 e teve enorme êxito. Em sua primeira edição atraiu 346 artistas e grupos instrumentais de todo o país. Até hoje foram 4 editais, 5 cidades, 1.056 candidatos e 16 vencedores, entre eles:

· Hércules Gomes (Espírito Santo) / Ouro Preto, 2014

· Jorginho Neto (São Paulo) / Olinda, 2014

· Quarteto De Clarinetas Ômega (Rio De Janeiro) / Paraty, 2014

· Coutto Orchestra (Sergipe) / Tiradentes, 2014

· João Camarero (São Paulo) / Rio de Janeiro, 2015

· Antônio Guerra (Rio de Janeiro) / Rio de Janeiro, 2015

· Strobo (Pará) / Paraty, 2015

· Docontra (Minas Gerais) / Rio de Janeiro, 2016

· Amaro Freitas Trio (Pernambuco) / Olinda, 2016

· Messias Britto (Bahia) / Paraty, 2016

· Vinícius Muniz (São Paulo) / Tiradentes, 2016

· Guanduo (Minas Gerais) / Ouro Preto, 2016

· André Siqueira (Rio de Janeiro) / Tiradentes, 2017

· Thiago Almeida (Ceará) / Ouro Preto, 2017

· Relógio De Dalí (Rio De Janeiro) / Rio de Janeiro, 2017

· Salomão Soares (Paraíba) / Olinda, 2017

SERVIÇO – PRÊMIO MIMO INSTRUMENTAL

Inscrições gratuitas

De: 20 de junho a 15 de julho

Inscrições: pelo portal www.mimofestival.com

Artistas: de 18 a 35 anos

Categorias: música popular e música de câmara

Divulgação dos oito selecionados para voto popular: 6 de agosto

Anúncio dos vencedores: 21 de agosto

Fonte: Vírgula UOL