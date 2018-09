Prêmio Festival de Música Rádio MEC será entregue hoje no Rio

Os vencedores do Festival de Música Rádio MEC 2018 serão conhecidos hoje (25) à noite. A festa será realizada a partir das 20h, no Teatro João Caetano, no centro do Rio de Janeiro, aberta ao público. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente na sede da Rádio MEC, na Avenida Gomes Freire, 474, na Lapa.

Na oportunidade, serão conhecidos os vencedores nas categorias Música Clássica, Música Instrumental e Música Popular Brasileira, além dos ganhadores de Música Infantil e Melhor Música Voto Popular (internet).

A votação está aberta no site até as 19h desta terça-feira. Todos podem escutar as 12 finalistas e eleger a música preferida, acessando o link da rádio.

Foram 260 músicas inscritas e, além do júri técnico formado por especialistas da Rádio MEC, os 12 finalistas foram eleitos por um júri artístico.

Na categoria MPB-Canção, o corpo de jurados é formado por Da Ghama, Júlia Vargas e Roberta Spindel. Na MPB-Infantil, os jurados são Rafa Gomes, Chaps de Melo e Mariana Piza. Na categoria Instrumental, Márvio Ciribelli, Délia Fischer e Eder Paolozzi. Na Música Clássica, os jurados são Alexandre Dias, João Guilherme Ripper e Carla Rincon.

Durante a premiação, haverá apresentações musicais do violoncelista David Chew, dos pianistas Fernanda Canaud e Marcos Souza, do Coro de Câmara da Escola de Música Villa-Lobos e da Fanfarra Mini Seres do Mar.

A apresentação do evento será feita pelo jornalista e radialista Jorge Ramos e pela produtora cultural Emilly Kruger.

Fonte: Agência Brasil