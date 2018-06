Premiada cervejaria cria bebida com sabor de chocolate

Gosta de cerveja? E de chocolate? Pois, a premiada cervejaria Garage Project, da Nova Zelândia, acaba de lançar uma cerveja com sabor de cacau.

A ideia nasceu em parceria com a fabricante de chocolate local Whittaker. Inicialmente, será vendida apenas no país e na Austrália, mas os fãs estão pedindo vendas online para outros países. Vamos torcer!

Fonte: Vírgula UOL