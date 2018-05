Prefeitura visita dez ocupações no centro da capital paulista

Ao menos dez prédios ocupados no centro da capital paulista já tiveram a visita de representantes da prefeitura, sob coordenação da Defesa Civil e em conjunto com movimentos de moradia. A medida ocorre após o desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida após incêndio no dia 1º de maio, que deixou pelo menos quatro mortos e outros cinco desaparecidos. De acordo com a prefeitura, o objetivo das visitas é identificar formas de eliminar ou mitigar eventuais riscos encontrados nos imóveis.

As visitas acontecerão em 43 edifícios. Da relação inicial divulgada pela prefeitura, de 70 ocupações existentes no centro da cidade, o grupo considerou apenas imóveis edificados com mais de 4 pavimentos para realizar as visitas. As ocupações em áreas menores ou com reintegração de posse agendada foram desconsideradas nessa primeira etapa, informou o município.

Entre segunda (14) e terça (15), foram visitadas seis ocupações. Na semana passada, quatro prédios foram examinados pela equipe multidisciplinar. “Esse primeiro momento serviu para desenvolver, em consenso com os movimentos sociais, o modelo que está sendo usado”, disse, em nota, a prefeitura.

Fonte: Agência Brasil