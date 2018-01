Prefeitura libera uma das pistas da Avenida Brasil após queda de passarela

Equipes trabalham na Avenida Brasil para liberar a pista, após queda de passarelaCentro de Operações Rio/Divulgação

O Centro de Operações da prefeitura do Rio informou que foi liberada há pouco a pista da Avenida Brasil, no sentido centro, no trecho onde caiu a Passarela 19, na altura do bairro de Cordovil. O acidente ocorreu quando a caçamba de um caminhão se abriu sob a passarela e a derrubou. O motorista do veículo morreu e uma pessoa que atravessava a passarela no momento do impacto ficou ferida.

O Centro de Operações Rio informou que o município continuará em estágio de atenção enquanto durarem os trabalhos para a liberação total da Avenida Brasil. O estágio atenção foi decretado às 14h20 para facilitar a mobilidade das equipes de emergência para liberação da via expressa.

Fonte: Agência Brasil