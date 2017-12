Prefeitura interdita Orla do Porto

A Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), a pedido da Secretaria Extraordinária dos 300 Anos, informam que nesta quarta-feira, 27, a partir das 6h da manhã, as duas pistas da Avenida Av. Manoel José de Arruda (Beira Rio), na Orla do Porto, estarão fechadas devido à montagem do palco e demais estruturas para a festa de réveillon. O acesso ficará proibido para o trânsito de veículos até às 18 horas.

Na quinta-feira, 28, a via volta a operar, somente em uma pista no sentido Bairro/Centro. Voltando a fechar completamente nos dia 30 e 31. A interdição compreende o trecho entre o inicio da Avenida Miguel Sutil até a Avenida Oito de Abril, local das festividades.

Os motoristas devem ficar atentos à sinalização. A orientação para o trânsito no local será acompanhada por agentes da Semob, que irão trabalhar na área para dar apoio aos motoristas. Durante os dois dias de evento, aproximadamente 15 agentes estarão atuando no local, com toda sua composição.