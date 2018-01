Prefeitura do Rio quita hoje salários de dezembro

A prefeitura do Rio está quitando hoje (8) os salários de dezembro dos 168 mil servidores ativos, inativos e pensionistas. Ao todo, são 87 mil ativos, 65 mil inativos e 16 mil pensionistas. O pagamento será efetuado mesmo após o horário de fechamento das agências bancárias.

Mais cedo, o prefeito Marcelo Crivella anunciou em sua página no Facebook que o salário dos servidores municipais seria pago hoje. Antes, o calendário da prefeitura previa o pagamento de dezembro no dia 10 de janeiro, no sétimo dia útil do mês. “Na semana passada conseguimos a arrecadação necessária e o pagamento vai sair hoje”, escreveu o prefeito.

A partir de agora, o salário dos servidores municipais do Rio passa a ser pago no quinto dia útil, devido à crise financeira, e não mais no segundo dia útil do mês como vinha sendo feito nos últimos anos.

A prefeitura também já quitou o décimo terceiro salário de 2017 dos servidores municipais. A primeira parcela foi paga no dia 23 de novembro e a segunda, no dia 18 de dezembro.

Servidor estadual

Já o governo do Estado quita, nesta quarta-feira (10), os salários de novembro do funcionalismo público para quem não havia recebido os vencimentos até o momento. Ao todo serão depositados R$ 169,8 milhões para 15.927 servidores ativos, inativos e pensionistas, de todas as categorias.

Hoje a Secretaria de Estado de Fazenda concluiu o pagamento dos salários de novembro para 55.136 servidores ativos, inativos e pensionistas, que recebem vencimento líquido de até R$ 6.244.

Os pagamentos efetuados hoje e na próxima quarta-feira serão efetuados com recursos da arrecadação tributária e ocorrerão ao longo do dia, mesmo após o término do expediente bancário.

Fonte: Agência Brasil