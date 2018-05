Prefeitura do Rio decreta luto de três dias por morte de vice-prefeito

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, decretou luto oficial de três dias pela morte de seu vice, Fernando Mac Dowell. O engenheiro morreu na noite de ontem (21), no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca. .

“Mac Dowell foi um companheiro exemplar, um notório servidor público com inestimáveis serviços prestados à nossa cidade. Neste momento de dor imensa, minhas orações e pensamentos estão com sua família e com todos que admiravam o seu caráter e a sua generosidade”, diz o prefeito em texto divulgado à imprensa.

Fernando Mac Dowell tinha 72 anos e estava internado desde o último dia 13 no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, devido a um infarto. Seu estado de saúde era grave, e ele chegou a passar por uma angioplastia coronariana de emergência. Segundo o hospital, o vice-prefeito morreu na noite de ontem (20), devido a complicações causados pelo infarto.

Vice-prefeito de Marcelo Crivella (PRB), Mac Dowell era especialista em mobilidade e transportes e também chegou a acumular o cargo de secretário de Transportes na atual administração. Ele era professor da Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro e participou da concepção da Ponte Rio-Niterói, da Linha Vermelha e do metrô do Rio.

Fonte: Agência Brasil