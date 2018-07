Prefeitura do Rio decide manter parceria no Programa Centro Presente

A prefeitura do Rio decidiu prorrogar por três meses a participação no Programa Centro Presente, que terminaria no fim de junho. A decisão do prefeito Marcelo Crivella será publicada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública no Diário Oficial de amanhã (4). Os recursos municipais no Centro Presente são utilizados para pagamento do salário dos policiais e em despesas administrativas e operacionais.

O Centro Presente, que é uma parceria entre prefeitura, governo do estado e Sistema Fecomércio do Rio de Janeiro, foi criado para reforçar a segurança no centro da cidade, com custo de R$ 4 milhões. Ele é parte do Projeto Segurança Presente, que patrulha também o Aterro do Flamengo e a Lagoa, na zona sul da cidade; e o Méier, na zona norte.

A prefeitura informou que, até setembro, quando termina o prazo da prorrogação, fará um estudo para tentar manter sua participação no programa, que considera ser responsável pela redução dos índices de criminalidade na região. Antes de prorrogar a participação, a administração municipal chegou a anunciar que não teria condição de manter seus pagamentos.

“Nesse momento de crise aguda, a prefeitura realiza um grande esforço para cooperar com o estado na segurança pública e renova por mais um trimestre sua participação no Centro Presente”, anunciou o prefeito.

Ações

O patrulhamento do Centro Presente é feito diariamente por 544 policiais militares e agentes civis (reservistas) em dois turnos, que atuam para coibir roubos e furtos, o consumo e comércio de drogas, e no ordenamento urbano nas áreas patrulhadas. Os agentes fazem também ações sociais com o acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade. As equipes utilizam câmeras para filmar as abordagens e são monitoradas por GPS, dando mais credibilidade às ações.

O reforço na segurança compreende as regiões da Praça Mauá, Candelária, Praça 15, Largo da Carioca, Rua Uruguaiana, Avenidas Sete de Setembro e Presidente Vargas até a Central do Brasil, entre outras áreas. A operação funciona de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 22h, e sábado e domingo, das 8h às 20h.

O programa tem integração com diversos órgãos como a Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos; as polícias Militar e Civil; o Gabinete de Intervenção Federal; a Guarda Municipal; as secretarias municipais de Ordem Pública, de Desenvolvimento Social, de Conservação, de Transportes; a Superintendência Regional do Centro e a Comlurb.

Fonte: Agência Brasil