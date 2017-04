Prefeitura distribui ‘peixe santo’ para associações e entidades filantrópicas

Pelo menos 100 quilos de peixe foram entregues – dentro do “Programa Peixe Santo” -, para cada uma das associações e entidades filantrópicas de Cuiabá. A ação foi realizada pela prefeitura de Cuiabá.

Atenta aos problemas dos mais necessitados a prefeitura decidiu inovar. E o peixe que seria servido durante o lançamento do programa “Peixe Santo”, foi destinado a esses órgãos, para garantir que eles possam confraternizar e manter sua tradição cristã na Semana Santa.

As entidades contempladas com esta ação foram, o Instituto Irpamdeq – Ana Neri, Cenper – Centro Pedagógico de Ensino Especial, Casa de Apoio Esperança, ONG (Organização Não Governamental) Projeto Nossa Casa, Apae – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – MT e a Associação Pestalozzi de Cuiabá.

Para o secretário Vinicius Hugueney, que comanda a pasta de Trabalho e Desenvolvimento Econômico municipal, esta foi à medida adotada, para reforçar ainda mais a proposta do programa. Favorecendo entidades que mantém suas portas abertas, por meio de muita dedicação, voluntariado e doações. Partindo deste proposito, surgiu a ideia de distribuir os 600 Kg de peixe.

“Este é um novo ar do projeto, que leva para entidades, a possibilidade, também deles terem neste período de fé, esses peixes, para o consumo das crianças, das mulheres, das pessoas que sofrem e que estão naquele local, sem poder ter acesso a muitas coisas. Isso é muito gratificante para nós e, este é um projeto social de humanização que vem pregando o prefeito Emanuel Pinheiro e, pretendemos ano que vem prestigiar muito mais entidades”, disse Vinicius.

A cada entrega era nítido ver a satisfação dos coordenadores e a alegria dos resguardados pelas entidades, tanto que muitos deles fizeram questão de agradecer a atitude da prefeitura.

“Nós assumimos a nova diretoria da Apae em janeiro deste ano, querendo transformar um pouquinho mais nossa instituição, dar outra aparência, mostrar a sociedade o que é realizado aqui dentro e do que eles são capazes. Saber que a prefeitura de Cuiabá, está com os olhos voltados para nós, é muito confortante. E o peixe é muito raro a gente receber como donativo e eles adoram”, agradeceu Silvia Cristina Artal, presidente da entidade

“Sobrevivemos de doações, temos nosso bazar e aceitamos doações de todas as coisas, inclusive de palavras. Muitas vezes, a pessoa não está tão dependente de coisas físicas, mas sim de coisas da alma, do espirito e, uma palavra amiga é muito bem vinda! E com essa doação vamos fazer o almoço do domingo da Páscoa, com às famílias. Aproveito, também, para agradecer a todos, da prefeitura pela lembrança e espero que isso se repita por muitos anos”, completou Maria Olinda da Silva voluntária da Irpamdeq – Ana Neri, que existe há 6 anos no Bairro Planalto.

“Aqui é uma casa de amparo que dá apoio às pessoas de todo o estado, para tratamento de saúde e não tem onde ficar. A gente agradece ao secretário Vinicius, por ter nos comtemplado com essa doação, tendo em vista que muitos deles vão passar a Páscoa longe de seus familiares”, disse o coordenador da Casa de Apoio, José Azevedo.

“Aqui é uma ONG que atende e abriga adolescente, a partir de 12 anos, encaminhados através da vara de infância e conselho tutelar. Eles moram aqui ate que apareça alguém da família extensa. A gente vive basicamente de doações e fiquei muito contente de receber a visita do secretario Vinicius e é assim que a gente conduz isso aqui. E o peixe, nós não teríamos se não fosse essa doação”, comemora a coordenadora do projeto Nossa Casa, Amábile Coimbra.

“Realizamos inúmeras ações de inclusão entre nossos alunos. E hoje estamos fazendo a encenação da Paixão de Cristo e explicando a eles o verdadeiro sentido da Páscoa, e de repente vocês chegam com os Peixes, foi como se fosse à comprovação de um milagre, dentro do que estamos falando. E é muito gratificante fazer esse trabalho aqui e o peixe que vocês estão doando, vai ser o alimento proteico, que eles vão ter. E assim, peço a Deus que ele possa abençoar esta gestão, para que deem segmento a esse tipo de ação,” agradeceu Maria Euler Chaves Nogueira, diretora pedagógica da Associação Pestalozzi de Cuiabá, por 17 anos.