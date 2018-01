Prefeitura de Cuiabá está sem comando

O ano começou de forma inusitada para os cuiabanos. Para a surpresa de todos, a Capital do Estado está sem prefeito e vice. É isso mesmo! O prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) tirou 10 dias férias para viajar com a família e “esqueceu” de comunicar o seu vice Niuan Ribeiro (PTB). A falta de comunicação deixou a cidade sem comando, pois o vice também tirou uns dias de férias e não avisou o “chefe”. Como Emanuel Pinheiro vai ficar menos de 15 dias fora do cargo, Niuan não precisa assumir a prefeitura como prevê a Lei Orgânica do Município. No entanto, era esperado que o vice ficasse na prefeitura na ausência do titular para ajudar a comandar a cidade. O fuxico pelas bandas do Palácio Alencastro é que a lua de mel entre o Emanuel e Niuan acabou. Agora, o prefeito evita dar espaço para o vice aparecer e com isso fica mais difícil o petebista viabilizar sua pré-candidatura a deputado estadual nas eleições deste ano.