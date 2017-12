Prefeitura de Cuiabá aplica 370 mil multas de trânsito em 2017

Em 2017 a Secretaria de Mobilidade Urbana teve como objetivo educar os motoristas de Cuiabá e, prova disso, foram os resultados obtidos após um levantamento realizado pela pasta, apontando uma redução na quantidade de multas de trânsito aplicadas na capital.

Conforme o relatório, em 2016 foram notificadas 454 mil infrações, já em 2017 houve uma diminuição de 18,5% nesse número. Até agora foram notificadas 370 mil infrações.

De acordo com o secretário de Mobilidade Urbana, Antenor Figueiredo as campanhas realizadas nesse primeiro ano de gestão humanizada do Prefeito Emanuel Pinheiro, tem surtido efeito, tornando os condutores de Cuiabá mais conscientes em relação a sua conduta no trânsito.

Entre as multas registradas estão o avanço do sinal vermelho, estacionamentos irregulares, falta do uso de cinto de segurança, uso de celular ao volante, dirigir embriagado ou sem habilitação, entre outras.

A irregularidade mais comum entre os motoristas cuiabanos, segundo o relatório, é dirigir em alta velocidade pelas vias. Em 2016 foram 174.908 autuações, já em 2017 essas autuações sofreram uma redução para 161.107. Em segundo lugar vem o avançar no sinal vermelho, com 109.948 autuações em 2016 e 67.345 em 2017.

“Apesar das campanhas educativas que temos realizado, o índice de ocorrências ainda é alto e, em relação a algumas infrações, é crescente. Isso é um problema comportamental do motorista. Por isso continuamos intensificando nossas campanhas educativas e uma que destacamos são as ações em frente aos hospitais e escolas da capital”, conta do Secretário.

Estacionar em passeio, que é uma infração considerada grave, teve um aumento em 2017. Nesse ano foram registradas 13.128 autuações, enquanto que em 2016, 10.031 motoristas foram autuados.

“Esse aumento aconteceu por conta da fiscalização que a secretaria realizou a pedido da própria população. Nesse caso, fizemos campanhas educativas, priorizando a orientação, sobre a restrição em relação a proximidades de hospitais e escolas quanto a proibição de estacionar em locais indevidos e, após esse trabalho, que durou uma semana, passamos a penalizar aqueles que insistiram em infringir as leis de trânsito. Infelizmente alguns só respeitam quando sentem no bolso”, lamentou o secretário.

O diretor de trânsito da Semob, Michel Diniz, disse que as ações realizadas este ano tem alcançado as expectativas, através de Campanhas como Hospital Trânsito Livre, Operação Carga Pesada, entre outras.

“Hoje nós temos um direcionamento de uma gestão mais humanizada e inclusiva, mais próxima da população. Nossa prioridade é a abordagem, a orientação e o contato do usuário com o agente de trânsito. O Agente ao flagrar uma infração, pode de imediato lavrar o auto de infração, mas ele pode optar também pela parte educativa e orientar esse infrator”, explica Diniz

Segundo o Diretor, no ano de 2017, mais de 15 mil notificações foram enviadas a condutores que flagrados pelas câmeras de monitoramento. Esses condutores receberam em suas residências o documento que traz a data, horário e local que foi cometida a infração, porém sem gerar penalidade.

“Ficou apenas em uma advertência, prevista no Código de Trânsito Brasileiro, dentro das campanhas educativas”, salienta Michel Diniz.

Este ano a Semob teve como foco educar o condutor para o trânsito e não apenas autuar, o que traz também a diminuição de números de infrações.

“Não quer dizer que o condutor está deixando de cometer erros no trânsito. Os radares continuam flagrando as irregularidades, mas a parte operacional vem trabalhando e ensinando para um trânsito melhor”, conclui o Diretor de trânsito.