Prefeitura começa recapeamento no Recando dos Pássaros

Dando sequência aos programas – Tapas Buracos e Minha Rua Asfaltada -, criados pelo novo gestor de Cuiabá, o peemedebista Emanuel Pinheiro, agentes públicos começaram a recapear o bairro Recanto dos Pássaros.

A obra visa atender aos pedidos dos moradores da Rua Juriti (antiga Rua Seis) e bairros adjacentes como, Jardim Imperial, Jardim Universitário e demais condomínios residenciais, que fazem parte do fluxo de veículos com destino a Avenida das Torres.

De acordo com Pinheiro, ‘o bairro está tendo sua malha viária recuperada, após bom tempo de muitos buracos espalhados, causando insatisfação aos moradores’ E ainda garantiu que não quer ‘serviço porcaria, pois asfalto tem que ser bom, de qualidade, duradouro e que possa dar um bom trânsito para população’. A proposta de uma gestão com serviços públicos com qualidade, com eficiência e acima de tudo inclusiva e humanizada, melhorando assim a vida das pessoas, tem sido levada a sério por nós”, frisou o prefeito.

Ainda segundo o secretário Municipal de Obras Públicas, Vaderlúcio Rodrigues outras avenidas terão as obras iniciadas ainda esta semana. “Vamos recapear a Fernando Correa até a altura do Parque Cuiabá e também vamos para Avenida do CPA”, Conclui o secretário.

Há pelo menos 31 anos morando na região, Geni Aparecida, comemorou a iniciativa. “Esta rua é muito importante para todos nós. Você entra por ela e vai direto para avenida principal. Faz muito tempo que não víamos um recapeamento aqui. Eu conheço todas as ruas daqui e os problemas quem vem junto a elas. E estou muito feliz com a administração do prefeito Emanuel, ainda mais agora que fiquei sabendo que minha rua vai ganhar também, uma pista de caminhada”, disse.

Ao final, o prefeito percorreu outras ruas do bairro acompanhado pelos vereadores Juca do Guaraná Filho e Lilo Pinheiro, constatando a necessidade de mais recapeamentos na região. “A região cresceu muito, ganhamos muitos condomínios, um aumento de cerca de 10 mil novos moradores. Como é uma via de bastante trafego, é preciso dar condições de acesso a ela, já que atende a tantos bairros”, disse o vereador Juca que é morador do bairro.