Prefeito de Cuiabá diz que vai sancionar lei que cria 13º salário para vereadores

Na tentativa de manter o apoio político dos vereadores, o prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) confirmou que vai sancionar o projeto de lei que cria o décimo terceiro salário para os parlamentares cuiabanos. A medida impopular e considerada imoral por muitos em tempos de crise foi aprovado pela Câmara Municipal no último dia 12 de dezembro. Dezoito vereadores foram favoráveis a criação do décimo terceiro salário, apenas seis foram contrários.

De acordo com o prefeito Emanuel Pinheiro, que alvo de investigação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Municipal, a decisão de sancionar a lei é para preservar a autonomia entre os Poderes respeitando uma decisão do Legislativo. “Assim que o projeto de lei chegar ao Executivo eu vou sancionar. É um É um ato formal”, disse o prefeito em entrevista para a Rádio Capital esta semana.

Com um salário mensal de R$ 15 mil, verba indenizatória do mesmo valor e verba de gabinete de R$ 35 mil, os vereadores de Cuiabá aprovaram a criação do décimo terceiro salário e um reajuste de 5% da remuneração. O reajuste se deu em função da aprovação do Reajuste Geral Anual (RGA). Lembrando que a Câmara Municipal só realiza sessões duas vezes por semana.

Com mais novo benefício e o reajuste salarial, o impacto nas finanças da Câmara de Cuiabá será de R$ 375 mil por ano.

No ano passado, a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores decidiu exonerar 400 servidores comissionados alegando que a medida era para reduzir custos, pois a Casa passava por sérios problemas financeiros. Já no final do ano passado, os vereadores incrementaram seus ganhos e também decidiram recontratar quase todos os comissionados.