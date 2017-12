Prefeito de Colniza é assassinado

O prefeito de Colniza, Esvandir Antônio Mendes (PSB), mais conhecido como Vando, foi assassinado a tiros na tarde desta sexta-feira (15). O secretário de Finanças do município e a primeira-dama também estavam no carro com o prefeito do assassinato. O secretário levou dois tiros, sendo um na perna e outro nas costas, e está internado no hospital de Colniza. Já a primeira-dama não ficou ferida.

Quando foi assassinado, o prefeito estava retornando de uma viagem a Cuiabá e dirigia uma Sw4. Segundo a Polícia Militar, o carro de Vando por perseguido pelos bandidos por cerca de 12 quilômetros já no município de Colniza. Mesmo ferido, o prefeito conseguiu dirigir por alguns metros até perder o controle do carro.

Após os disparos, os assassinos fugiram em um carro preto SUV. Até o momento, a polícia não localizou os criminosos.

A morte do prefeito aos 61 anos foi o segundo crime de grande repercussão na cidade este ano. No mês de abril, nove trabalhadores rurais foram assassinados em um assentamento.

Vando estava no cargo de prefeito pouco mais de um ano. Ele assumiu o comando da prefeitura após o prefeito eleito, Assis Raup (PMDB), ser cassado em abril no ano passado acusado de corrupção. Em outubro de 2016, Vando disputou à reeleição e foi eleito com 51,14% dos votos válidos.

Filiado ao PSB, Vando estava descontente com o partido desde que o deputado federal Valtenir Pereira assumiu a presidência. Na última segunda-feira (11), Vando participou em Cuiabá de uma reunião com deputados, prefeitos e vereadores dissidentes do PSB. Na ocasião, eles discutiram o futuro partidário. Na reunião, que foi no Hotel Paiaguás, o prefeito estava acompanhado da primeira-dama e do secretário de Finanças de Colniza.