Prefeita bisavó mata jacaré que comeu seu pônei

A prefeita de uma cidade do Texas e bisavó Judy Cochran acha que finalmente se vingou do enorme jacaré que comeu seu pônei há alguns anos.

Demorou apenas um tiro para Judy Cochran para despachar o jacaré de 3,6 metros e 260 quilos em seu rancho domingo em Goodrich, informou o Houston Chronicle. Goodrich fica a cerca de uma hora a nordeste de Houston.

“Achamos que este é o jacaré que comeu um dos nossos pôneis há vários anos”, disse Cochran, que acaba de ser eleita prefeita da vizinha Livingston.

A lagoa onde ela matou a bicho é a mesma em que o neto dela, então com 5 anos, matou um jacaré nove anos atrás.

O condado de Polk é um dos 12 no Texas com uma temporada de caça a jacarés, disse ela, e seus limites deram a ela apenas uma janela de 20 dias para cuidar dos negócios, entre 10 e 30 de setembro. Licenças precisavam ser adquiridas, e os caçadores são obrigados a pegar os animais em um gancho.

Como funcionária pública, ela queria que as pessoas soubessem que ela seguia as regras. “Nós não apenas vamos ao rancho e caçamos um jacaré”, ela disse.

No domingo, de acordo com a KDFW-TV (Canal 4), seu genro atraiu o jacaré com um falso guaxinim montado sobre a lagoa e ligou para deixar Cochran saber que o animal havia sido encontrado.

Em seguida, ela foi até lá com seu Winchester .22 Magnum. Chamada por seus netos de “Nana”, ela avisou: “Não mexa com Nana”.

Fonte: Vírgula UOL