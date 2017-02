‘Precisa ter todo ano’, diz público sobre Arena Banco Original

“Culturalmente é sensacional, porque falamos e encontramos com muitas pessoas, de todo o canto, de várias línguas diferentes“, diz a frequentadora Bárbara Laje, ou Nega Sarará como ela mesma se define, ao Virgula sobre a Arena Banco Original, que está rolando no Armazém 3, no Boulevard Olímpico.

Além de curtir o evento, Bárbara, junto de seu irmão Eugênio Black, aproveita o novíssimo espaço renovado para divulgar e vender seus trabalhos, do projeto Salva Vidas. “Antes a gente passava de ônibus por essa área e tinha medo, era perigoso. Agora o espaço está com outra cara, familiar mesmo. Se você olhar em volta tem um monte de crianças andando de bicicleta, skate e patins na maior segurança“, comenta o rapaz.

“Pra gente é muito bom! Ficamos trabalhando aqui na frente e ainda dá pra curtir um pouco. Ontem mesmo vi um pouquinho do ensaio do Capital Inicial. Sou fã, né, então fui dar uma olhada“, diz Eugênio.

Dinho, um dos vocalistas do grupo AfroReggae, que está se apresentando pelas ruas do Boulevard durante todo o evento, também celebra o espaço: “É uma coisa inovadora para a cidade do Rio de Janeiro. Uma salada de cultura, com vários artistas passando por aqui. Tipo, ontem teve Capital, hoje Jorge Ben Jor. É um polo cultural“.

Como é o último fim de semana da Arena no Rio, o vocalista já sente a saudade batendo: “Fica aquele gostinho de quero mais, né!“.

O ator Ícaro Silva, que tem frequentado o evento tanto como publico quanto se apresentando (como na peça Show em Simonal), é outro que concorda que não pode ficar só nesta edição: “A Arena Banco Original precisa ter todo ano. Essa região precisa fervilhar com ocupações artísticas. Aqui ficou muito tempo poluído, desabitado. Então, ter um evento cultural como esse é muito especial porque o Rio de Janeiro, que é a cara do Brasil, precisa ser ocupado pela população“.

Neste domingo, 5, a primeira edição da Arena Banco Original chega ao seu último dia no Rio de Janeiro, com o famoso Bailinho, e promete abalar às estruturas de tanta animação. Saiba mais abaixo:

SERVIÇO:

Arena Banco Original

Data: de 6 de janeiro a 5 de fevereiro

Local: Armazém 3 do Cais do Porto

Endereço: Av. Rodrigues Alves, s/nº

Vendas: ingressorapido.com.br e bilheteria no local, a partir das 12h, nos dias do evento

Capacidade teatro: 480 lugares

Capacidade shows: 3.500 lugares

Classificação etária: 18 anos (exceto para teatro infantil, livre)

Acessibilidade para pessoas com necessidades especiais

Site: www.arenabancooriginal.com.br

PROGRAMAÇÃO E INGRESSOS

5º FIM DE SEMANA

Domingo – 05/02

Área de convivência: 12h – Calçadão Original – Food trucks, DJs, artistas de rua

Calçadão Original: 15h – Baguncinha – Festa artística para crianças. Entrada franca

Festa: 20h – Bailinho. Ingressos: R$ 140,00 / R$ 70,00 – 1º lote

Fonte: virgula.uol.com.br