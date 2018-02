Pré-Carnaval 2018: as fantasias mais criativas do fim de semana

(Foto: Itaici Brunetti)

Carnaval é aquela época em que o brasileiro exerce (ainda mais) a criatividade, e comprovamos isso neste fim de semana. Nas ruas do Rio de Janeiro, 500 blocos de pré-Carnaval aconteceram. Em São Paulo, cerca de 200. E, o que mais se viu foram algumas das fantasias mais inusitadas possíveis, daquelas que você não saberia a quem dar o troféu de melhor ideia e execução.

O Virgula deu um rolê por alguns dos bloquinhos da capital paulista e conferiu tudo de perto. Teve versão carnavalesca de Anitta e Pabllo Vittar no clipe Sua Cara, Jojo Todynho, filtros de Instagram, muita Mulher-Maravilha e todo o tipo de meme.

No Rio, até Pabllo Vittar (ela mesma) se fantasiou de Britney Spears no VMA de 2001, quando a cantora pop se apresentou com uma cobra de verdade no pescoço.

Dê uma olhada e se divirta. O Carnaval está só começando!

Pré-Carnaval 2018: fantasias mais criativas

Jojo Todynho

Créditos: reprodução/Instagram

SIM/NÃO

Créditos: Itaici Brunetti

Na Sua Cara

Créditos: Itaici Brunetti

Pabllo Vittar de Britney Spears

Créditos: reprodução/Instagram

Mulher Maravilha

Créditos:

Van Damme

Créditos: reprodução/Instagram

Muito glitter

Créditos: Itaici Brunetti

Mulher Maravilhas

Créditos: reprodução/Instagram

Tropicais

Créditos: Itaici Brunetti

Galera no bloco Pilantragi

Créditos: Itaici Brunetti

Fonte: Vírgula UOL