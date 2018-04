Prato de casamento do Príncipe Harry e Meghan Markle é vendido com erro

(Foto: reprodução/Etsy)

O famoso site online Etsy tem vendido um prato comemorativo do casamento do Príncipe Harry e Meghan Markle. Só que há um erro gritante no objeto. Na foto, o noivo foi trocado pelo cantor britânico e também ruivo Ed Sheeran. Haha!

Também há outro erro no prato: o nome de Harry está gravado como ‘Henry’. Que vacilo!

O produto não oficial é feito na China e custa cerca de R$ 125. Mas, será que se trata de uma brincadeira? Ou erraram mesmo?

Confira:

(Foto: reprodução/Etsy)

Meghan Markle

A atriz norte-americana Meghan Markle, de Suits, está noiva do príncipe Harry

Créditos: Reprodução/Instagram

Fonte: Vírgula UOL