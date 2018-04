Praia turística do Camboja se transforma em montanha de lixo

Região é destino turístico na costa do Camboja

Fotos da costa de Sihanouk, destino turístico no Camboja, mostram uma verdadeira montanha de lixo. O mar fica encoberto por garrafas de plástico, sacolas e recipientes descartáveis de comida. Segundo informações do The Guardian, as imagens de Niamh Peren alertam sobre o problema do aumento do lixo e pobreza no país.

Em Sihanouk, mais de 4 milhões de pessoas não têm acesso à água filtrada, o que leva ao consumo de água mineral em garrafas de plástico. “A água da torneira é tão suja que não dá para beber. Para sobreviver, as pessoas têm que comprar água em garrafa e vivem em meio ao lixo criado por não terem onde descartar as garrafas”, explicou Niamh ao The Guardian.

A falta de coleta de lixo na região faz com que a maioria das garrafas de plástico acabe na água do mar no entorno das casas. Sihanoukville é um destino turístico famoso na costa do Camboja.

Cristo Redentor, Rio de Janeiro

O sonho e pesadelo de turistas pelo mundo

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL