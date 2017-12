Praça Alencastro será palco de apresentação teatral do grupo Gambiarra no Natal Iluminado

A Praça Alencastro recebe nesta quarta-feira, 13, às 20h30, a apresentação teatral do Grupo Gambiarra, do saudoso Liu Arruda e Ivan Belém, dentro da programação cultural do Natal Iluminado. O grupo vem realizando espetáculos de comédia em vários palcos cuiabanos. A programação Cultural, com o projeto do Natal Iluminado é coordenação pela Secretaria Extraordinária dos 300 Anos. Hoje, dia 12, as apresentações culturais ficarão por conta da Banda Bombeiros e dança sênior com o grupo Felicidade Integração do Pantanal. O evento conta ainda com espaço gastronômico.

Para a apresentação desta quarta-feira, o grupo Gambiarra preparou uma série de esquetes, levando ao palco personagens que vão desde comadre Creonice, Ramona, o sombra, até chegar ao Caldeirão do Bruxo, protagonizado por Messias Bruxo, garantindo boas risadas.

“Estamos preparando momentos divertidíssimos para o público que estiver presente na praça. Vocês vão, literalmente, chorar de tanto rir. Aproveito para dar um recado às famílias cuiabanas, que podem vir tranquilas, porque a nossa classificação é livre. Esta apresentação é emblemática para o grupo que começou seus primeiros espetáculos, por meados dos anos 80, protagonizados pelos precursores do teatro em Mato Grosso, como Liu Arruda, Meire Pedroso, Claudete Jaudy, Vital, Mara Ferraz e Augusto Prócoro, entre outros, justamente aqui nesta praça! Tenho certeza que Liu Arruda de onde estiver vai estar conosco e muito feliz com esta apresentação”, destacou o diretor artístico do Gambiarra, José Augusto Barbosa.

A nova formação do grupo traz em seu elenco os remanescentes Ivan Belém e Vital Siqueira, e novos talentos como Messias Bruxo e Demétrio Arruda. Recentemente o quarteto encenou o espetáculo “Vespa 7”, um clássico, com texto do dramaturgo Luiz Carlos Ribeiro, adaptado de um conto da não menos saudosa Tereza Albues. A reunião desse elenco pretende manter o mesmo clima que fez o sucesso do grupo Gambiarra.

O Grupo Gambiarra

Criado por Ivan Belém no final dos anos 1970, o grupo de teatro era voltado à realização de espetáculos para o público infantil. Nos anos de 1980, o Gambiarra tornou-se o primeiro grupo de teatro de rua de Mato Grosso. O elenco anterior era composto por Ivan Belem, Liu Arruda, Meire Pedroso, Claudete Jaudy, Vital Siqueira, Mara Ferraz, Augusto Prócoro, dentre outros.

O grupo sempre se destacou por ser voltado à temática local, com atores cuiabanos, divulgando a cultura mato-grossense. Os textos levados aos palcos e ruas privilegiam a literatura local, com destaque para Luiz Carlos Ribeiros, Tereza Ábues, Marilza Ribeiro e outros. Em 2015 foi tema de tese de doutorado de Ivan Belém, na UFMT. Transformada em livro no ano seguinte, deu a Ivan Belém o Prêmio Literatura 2015, concedido pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso.

Confira a programação do Natal Iluminado

09/dez

20h Abertura Oficial com Prefeito Emanuel Pinheiro e Banda da Polícia Militar

20h30 BANDI – Banda Musical Prof Dione Augusta

21h Capoeira VIP

10/dez

20h O tempo e o vento com Eleonora Alve

20h15 O Trabalho de Khalil Gibran com Aristeu Borges

20h30 O homem e as Viagens com Sofia Oliveira

11/dez

19h Grupo Dó Ré Mi Kids

19h30 Dança com Regis Gomes, Janaína Figueiredo e Josué Carvalho no Berimbau

12/dez

19h Banda Bombeiros

20 h Dança Senior – Felicidade Integração do Pantanal

13/dez

19h Comediante Moacir Jr

20h30 Grupo Gambiarra

14/dez

19h às 22h Batalha Hip Hop

15/dez

19h Coral AL/MT

20 h Dança Senior – Felicidade Integração do Pantanal

16/dez

20h30 Projeção Mapeada em 3D

21h Parede da Catedral