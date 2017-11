PR sonha com Mauro, Fabio e Cia

O senador Wellington Fagundes, presidente do PR de Mato Grosso, está de olho nas lideranças que deixaram ou vão deixar o PSB. O parlamentar já convidou os deputados federais Fabio Garcia e Adilton Sachetti, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, e o ex-prefeito Mauro Mendes para filiarem no PR. Segundo informações, Wellington pretende oferecer a presidência do partido em Mato Grosso para Fabio Garcia e sonha com a candidatura à majoritária de Mauro Mendes ou Adilton Sachetti. Além das eleições do próximo ano, o senador já projeta a candidatura de Fabio a prefeito de Cuiabá em 2020. Enquanto Wellington sonha com os ex-socialistas, a turma de Fabio e Mauro namora outros partidos. Além do PR, existem conversas com o PP, PSDB e DEM.