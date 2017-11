PR de olho em Mauro e Cia

Diante da resistência da turma do DEM em abrir mão da presidência do partido em Mato Grosso, o senador Wellington Fagundes ofereceu o comando do PR para o grupo político liderado pelo ex-prefeito Mauro Mendes (PSB) e pelo deputado federal Fabio Garcia. Um dos nomes mais fortes na disputa para o governo e Senado Federal nas eleições do próximo ano, Mauro Mendes vem sendo assediado por vários partidos. Todos sonham com sua candidatura à majoritária. Com Wellington fora de disputa em 2018, o PR é o caminho mais atrativo para os dissidentes do PSB. Diferentemente do DEM, no PR o ex-prefeito Mauro Mendes estará mais próximo do ministro Blairo Maggi (PP) e não terá o Jayme Campos para atrapalhar seu projeto político.