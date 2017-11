PPS ou Podemos?

Só foi o governador Pedro Taques manifestar publicamente o seu descontentamento com o PSDB que choveu convites de outros partidos. Depois de receber oficialmente o convite das lideranças nacionais do PPS, agora é a vez do Podemos. O senador Álvaro Dias (Pode-PR), pré-candidato à Presidência da República pelo Podemos, ligou para o governador e oficializou o convite para que ele filie no antigo PTN. Em Mato Grosso, a principal liderança do Podemos é o senador José Medeiros. Taques vai decidir seu futuro partidário assim que retornar da viagem oficial a China. Uma coisa é dada como certa, o governador já bateu asas do ninho tucano por divergências com o deputado federal Nilson Leitão, presidente do PSDB de Mato Grosso, e por falta de apoio político da direção nacional do partido. Agora, só resta oficializar a saída e anunciar a nova legenda.