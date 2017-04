Power Couple, Você na TV, O Céu É o Limite: o que estamos perdendo sem Record, SBT e Rede TV!

Hoje estreia a segunda temporada de Power Couple Brasil na Record. A nova edição do reality show de casais contará mais uma vez com um time de peso. Rafael Ilha, os ex-BBBs Andressa e Nasser, MC Marcelly e Thaíde são alguns dos participantes do programa.

O grande problema é que grande parte do Brasil não vai poder acompanhar essa bela estreia, uma vez que Rede TV!, SBT e Record ainda não entraram em um acordo com operadoras, como Sky e Net, e seguem fora do ar uma boa parcela dos espectadores.

O que será que nós, que estamos todo esse tempo sem os canais SIMBA, estamos perdendo na TV brasileira?

Segue uma pequena lista de programas que estão fazendo falta em nossas vidas:

Power Couple Brasil (Record) – O reality show que volta ao ar hoje, sem dúvida é uma das atrações que mais faz falta na TV brasileira. Com um elenco espetacular em sua primeira edição (que contava com Simony, Túlio Maravilha, Conrado e Andreia Sorvetão, Popó, Gretchen e Laura Keller), a expectativa em torno da segunda temporada é alta. Mas quem está sem Record em casa vai perder.

Programa do Ratinho (SBT) – Carlos Massa segue alegrando as noites do SBT diariamente. Com atrações bizarras e artistas famosos, Ratinho segue como um dos maiores pilares da TV. Uma pena que sem SBT não conseguimos mais acompanhar.

Você na TV (Rede TV!) – Ficar sem João Kléber é certamente uma situação pela qual nenhum brasileiro deveria passar. O Você na TV, além de contar com o melhor apresentador em atividade da TV do Brasil, conta também com o melhor time de roteiristas. Afinal:

A Tarde é Sua (Rede TV!) – Ficar sabendo de todas as fofocas, mortes e outras curiosidades sobre o mundo das celebridades com Sônia Abrão é certamente uma das maiores diversões da tarde do brasileiro. A conversa com uma das apresentadoras mais queridas da TV não pode ficar longe de nossas vidas.

O Céu É O Limite (Rede TV!) – Marcelo de Carvalho, dono e apresentador da Rede TV!, é um grande fã de games shows. O Céu é O Limite, sua empreitada mais recente, é certamente um dos grandes expoentes do gênero na TV brasileira hoje em dia.

Fofocalizando (SBT) – Um programa que conta com as ilustres presenças de Leão Lobo, Mama Bruschetta, Décio Piccinini e Mara Maravilha certamente faz falta em qualquer lar.

Programa Silvio Santos (SBT) – Silvio Santos está cada vez mais maluco e a nós só resta comemorar. No entanto, sem SBT fica difícil ver o maior apresentador da história do Brasil interagindo com seu grande elenco de nomes de peso, como Livia Andrade, Maísa, Cabrito Tevez e Carlinhos Aguiar.

Legendários (Record) Acredite: Marcos Mion e sua trupe estão no ar até hoje. Agora em novo horário (às sextas), o Legendários continua trazendo as brincadeiros e o humor anárquico que consagrou o apresentador.

Programa do Porchat (Record) – Uma das melhores surpresas que surgiram na televisão no ano passado, o Programa do Porchat segue um pouco irregular, mas certamente é uma opção válida de entretenimento no fim de noite.

Fonte: Vírgula UOL