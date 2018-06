Pouso forçado: voo para Ibiza tem boneca inflável e bagunça

Um voo da Jet2 com destino a Ibiza teve que fazer pouso de emergência após passageiros fazerem bagunça dentro da aeronave. O voo partiu de Belfast, na Irlanda, e aterrissou em Toulouse, na França. Comentários na web sugerem que passageiros envolvidos estavam com boneca inflável dentro da aeronave. As informações são do Metro UK.

A companhia aérea não informou quantos passageiros estavam envolvidos no caso, mas uma pessoa foi removida do avião em Toulouse. “Boa, caras! Com uma boneca inflável às 7am em frente dos meus filhos. É isso aí!!”, compartilhou um passageiro no Twitter. Na última semana, um voo foi cancelado após passageiros organizarem festa e urinarem no chão do avião, informou o Metro UK.

A empresa russa Private Jet Studio foi criada pensando em pessoas que sonham em ter vidas glamourosas e luxuosas, mas não tem o dinheiro suficiente para isso.

Créditos: Reprodução/Instagram

Fonte: Vírgula UOL