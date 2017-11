Postos da capital paulista abrem no feriadão para vacinar contra febre amarela

As 37 unidades que estão em campanha de vacinação contra a febre amarela na zona norte da capital paulista vão abrir neste feriado de Finados (2), na sexta-feira (3) e no final de semana para atendimento ao público interessado em se vacinar.

No município de São Paulo, foi confirmada a presença do vírus da febre amarela em três macacos encontrados mortos: um no Horto Florestal (no último dia 20) e dois no Parque Anhanguera (24), ambos na região norte. A prefeitura ressalta que, até o momento, não há confirmação de caso humano de febre amarela adquirida na cidade.

Ao todo, 15 parques da capital paulista estão fechados, por tempo indeterminado, como medida preventiva após a morte dos macacos nos parques Anhanguera e do Horto Florestal. Além desses, os parques que estão interditados na cidade são: Senhor do Vale, Pinheirinho D’Água, Jacintho Alberto, Rodrigo de Gásperi, Jardim Felicidade, Cidade de Toronto, São Domingos, Tenente Brigadeiro Faria Lima, Lions Tucuruvi, Sena, Linear Canivete, Córrego do Bispo e da Cantareira.

Segundo informações da secretaria municipal de saúde de SP, desde dezembro de 2016, está ocorrendo um surto de febre amarela silvestre no Brasil, sendo que os estados mais atingidos são Minas Gerais e Espírito Santo. A febre amarela apresenta dois ciclos de transmissão distintos: a febre amarela urbana e a febre amarela silvestre.

“Todos os casos relatados no Brasil são de febre amarela silvestre, transmitida pelos mosquitos Haemagogus e Sabethes, só encontrados em lugares de mata. Desde 1942, não há registro de transmissão de febre amarela urbana no Brasil”, divulgou a secretaria.

A lista de postos de vacinação que estarão abertas excepcionalmente no feriado e no final de semana está no site da prefeitura.

Os horários de funcionamento serão:

02/11 quinta – 8:00 as 14:00

03/11 sexta – 8:00 as 17:00

04/11 sábado – 8:00 as 17:00

05/11 domingo – 8:00 as 14:00

