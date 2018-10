Post Malone se “disfarça” de vendedor em uma loja de discos

Post Malone

O rapper Post Malone tentou se disfarçar de vendedor em uma loja de discos! Ele não foi reconhecido pela maioria das pessoas, apesar do disfarce quase inexistente.

O vídeo foi gravado para divulgar uma promoção da empresa Omaze. Os fãs têm uma chance de ganhar um novo Bentley Continental GT V8 conversível e dar uma volta no carro com o rapper!

Todo o dinheiro arrecadado da competição irá para a Folds of Honor, uma organização beneficente.

Veja o vídeo:

Bet you can’t spot @PostMalone in his top secret disguise… Found him? Enter to win a Bentley and go for a drive with him in LA! GO: https://t.co/sUPgx7gBts pic.twitter.com/HoVGYghmzJ

— Omaze (@omaze) 16 de outubro de 2018

Fonte: Vírgula UOL