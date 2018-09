Post Malone foi ‘amaldiçoado’ ao brincar com caixa

Post Malone

Leia mais’Não estavam tratando a cultura com devido respeito’, diz DjongaAlemanha faz vídeo para explicar que nazismo é de direita

Rapper queridinho da nova geração, nos Estados Unidos, Post Malone foi aparentemente “amaldiçoado” por um objeto assombrado que pode explicar sua má sorte ultimamente.

Desde que seu jato particular pousou sem as rodas há algumas semanas, ele sofreu um acidente de carro e teve a casa invadida por ladrões armados.

Agora, sabe-se o que pode ter motivado a “maldição”, em um vídeo divulgado hoje, Post poderia ter mexido com o demônio errado.

Andar com Zac Bagans, estrela do Ghost Adventures, em seu Haunted Museum – já parece assustador o suficiente – o rapper de Rock Star pode ser visto tocando o ombro de Zac, que estava tocando o objeto que normalmente está escondido atrás do vidro protetor.

Post está segurando uma cerveja, no museu, qando ele agarra Zac. Em seguida, eles correm para fora da sala – talvez sabendo que eles despertaram uma maldição?

O objeto em questão era a caixa dybbuk, que em iídiche quer dizer “espírito malicioso”. A caixa inspirou o filme de terror, “The Possession”.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Post Malone

Post Malone

Créditos: Reprodução

Post Malone

Post Malone

Créditos: Reprodução

A caixa

A caixa

Créditos: Reprodução

Post Malone

Post Malone

Créditos: Reprodução

Post Malone

Post Malone

Créditos: Reprodução

Post Malone

Post Malone

Créditos: Reprodução

A caixa

A caixa

Créditos: Reprodução

Post Malone

Post Malone

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Mr. Catra

Nick Carter em São Paulo

Tarja Turunen e Paradise Lost agitam São Paulo

Mais galerias

Mr. Catra

Nick Carter em São Paulo

Tarja Turunen e Paradise Lost agitam São Paulo

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1292241’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL