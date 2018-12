Portugal é melhor destino do mundo pelo segundo ano

Portugal vence Oscar do turismo pela segunda vez

Leia maisO que fazer em Orlando quando Mickey e Harry Potter dormem?Sri Lanka lidera lista de países para viajar em 2019

Mais importante premiação da indústria de viagens, o World Travel Awards 2018, o histórico Pátio da Galé para descobrir quem entre eles tinha sido coroado o melhor do mundo.

A força da economia do turismo de Portugal foi refletido com vitórias em 17 categorias do chamado “Oscar do turismo”. Portugal foi eleito o “Melhor Destino do Mundo” pelo segundo ano consecutivo.

Os vencedores na recepção com tapete vermelho incluído Jamaica, que celebrou uma dupla vitória para melhore destino de praias e melhor destino para cruzeiros.

A antiga cidadela inca de Machu Picchu, no Peru, venceu como principal atração turística do mundo, enquanto Maurício surgiu como destino mais romântico.

Vencedores incluem Armani Hotel Dubai (líder mundial em Hotel); Atlantis The Palm, Dubai (resort); Fraser Hospitality (flat); e Seasons Hotels & Resorts Quatro (Marca de resort).

No setor de aviação, a Aeroflot venceu em marca de companhia aérea e companhia aérea líder do mundo (classe executiva), enquanto Singapore Changi Airport ganhou como aeroporto líder do mundo e o Aeroporto Internacional de Mascate, em Omã, foi eleito o novo principal aeroporto do mundo.

Veja na galeria como ficaram algumas traduções de filmes em Portugal:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

A Bela e A Fera

Créditos: Divulgação

Bastardos Inglórios

Créditos: Divulgação

007 – Um Novo Dia Para Morrer

Créditos: Divulgação

50 Tons de Cinza

Créditos: Divulgação

A Menina que Brincava com Fogo

Créditos: Divulgação

A Menina que Roubava Livros

Créditos: Divulgação

Como Se Fosse a Primeira Vez

Créditos: Divulgação

Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças

Créditos: Divulgação

Casamento Grego

Créditos: Divulgação

Corra Que a Polícia Vem Aí

Créditos: Divulgação

Curtindo a Vida Adoidado

Créditos: Divulgação

Duro de Matar

Créditos: Divulgação

Exterminador do Futuro – A Salvação

Créditos: Divulgação

Her

Créditos: Divulgação

Homens Brancos Não Sabem Enterrar

Créditos: Divulgação

Kick Ass 2

Créditos: Divulgação

Minions

Créditos: Divulgação

Muppet Babies

Créditos: Divulgação

Noviça Rebelde

Créditos: Divulgação

O Pequeno Príncipe

Créditos: Divulgação

O Poderoso Chefão

Créditos: Divulgação

Os Bons Companheiros

Créditos: Divulgação

Pequena Miss Sunshine

Créditos: Divulgação

Piratas do Caribe

Créditos: Divulgação

Planeta dos Macacos

Créditos: Divulgação

Recém Casados

Créditos: Divulgação

Um Corpo que Cai

Créditos: Divulgação

Gente Grande

Créditos: Divulgação

Um Estranho no Ninho

Créditos: Divulgação

Dança com Vampiros

Créditos: Divulgação

A garota do trem

Créditos: Divulgação

Penetras Bons de Bico

Créditos: Divulgação

Onze Homens e Um Segredo

Créditos: Divulgação

A Bela e A Fera

Créditos: Divulgação

Bastardos Inglórios

Créditos: Divulgação

007 – Um Novo Dia Para Morrer

Créditos: Divulgação

50 Tons de Cinza

Créditos: Divulgação

A Menina que Brincava com Fogo

Créditos: Divulgação

A Menina que Roubava Livros

Créditos: Divulgação

Como Se Fosse a Primeira Vez

Créditos: Divulgação

Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças

Créditos: Divulgação

Casamento Grego

Créditos: Divulgação

Corra Que a Polícia Vem Aí

Créditos: Divulgação

Curtindo a Vida Adoidado

Créditos: Divulgação

Duro de Matar

Créditos: Divulgação

Exterminador do Futuro – A Salvação

Créditos: Divulgação

Her

Créditos: Divulgação

Homens Brancos Não Sabem Enterrar

Créditos: Divulgação

Kick Ass 2

Créditos: Divulgação

Minions

Créditos: Divulgação

Muppet Babies

Créditos: Divulgação

Noviça Rebelde

Créditos: Divulgação

O Pequeno Príncipe

Créditos: Divulgação

O Poderoso Chefão

Créditos: Divulgação

Os Bons Companheiros

Créditos: Divulgação

Pequena Miss Sunshine

Créditos: Divulgação

Piratas do Caribe

Créditos: Divulgação

Planeta dos Macacos

Créditos: Divulgação

Recém Casados

Créditos: Divulgação

Um Corpo que Cai

Créditos: Divulgação

Gente Grande

Créditos: Divulgação

Um Estranho no Ninho

Créditos: Divulgação

Dança com Vampiros

Créditos: Divulgação

A garota do trem

Créditos: Divulgação

Penetras Bons de Bico

Créditos: Divulgação

Onze Homens e Um Segredo

Créditos: Divulgação

Mais galerias

‘Uma Babá Quase Perfeita’: 25 anos depois

10 curiosidades sobre Mickey Mouse

Mais de 30 anos depois

Mais galerias

‘Uma Babá Quase Perfeita’: 25 anos depois

10 curiosidades sobre Mickey Mouse

Mais de 30 anos depois

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1078821’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL